Twitter, Norveç yetkililerinin hesaplarını ‘Nijerya hükümet yetkilisi’ diye etiketledi

Twitter, Norveç Dışişleri bakanlığı hesabı, Dışişleri bakanının hesabı ve başbakanın hesabına ‘Nijerya hükümet yetkilisi’ etiketi yerleştirdi.

Twitter, ülkelerin hükümet üyeleri ve yöneticilerinin hesaplarına, bulunduğu ülkenin yöneticisi olduğunu gösteren bir ibare ekliyor. Bu ibare, kurum hesaplarına da ekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Twitter hesabında “ABD hükümet yetkilisi” yazıyor

Twitter, Norveç Dışişleri bakanlığı, Dışişleri bakanı ve başbakanın hesaplarınıysa ‘Nijerya hükümetine ait’ olduğunu belirten ibareler yerleştirdi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı hesabı. Twitter’a göre hesap Nijerya hükümetine ait

Norveç Dışişleri bakanlığı, bu durumu şu sözlerle duyurdu: “Sevgili Twitter, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve isim benzerliğinden memnun olsak da, bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz.”

Norveç başbakanının hesabı

Norveç Dışişleri Bakanlığı, aynı durumun Norveç başbakanı ve Dışişleri bakanı için de yaşandığını söyledi.