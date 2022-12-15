Twitter, haber bülteni platformu Revue’yu kapatıyor

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra, her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Son olarak Ocak 2021’de Twitter tarafından satın alınan haber bülteni platformu Revue’nun kapatılacağı açıklandı. Revue, platformda gazetecilerin bülten yayınlamasına ve buradan para kazanmasına olanak sağlıyordu. Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey’in dün Revue’ye gidip konuşmasının ardından kapatılma kararı alındı.

18 Ocak 2023’ten itibaren Revue’ye erişim mümkün olmayacak. Fotoğraf: Twitter

Jack Dorsey, Musk’ın dahili Twitter belgelerine erişim izni verdiği Bari Weiss ve Matt Taibbi gibi gazeteciler tarafından yayınlanan bir dizi başlık olan Twitter Dosyaları hakkındaki düşüncelerini yayınlamak için bir Revue haber bülteni başlatmıştı. Bugün ise “Pekala… 17 saat sonra, haber bülteni yazarı olarak kariyerim sona eriyor” diye tweet attı.

shiftdelete.net‘in haberine göre, Revue’dan yapılan açıklamada, “18 Ocak 2023’ten itibaren Revue hesabınıza erişim mümkün olmayacaktır. O tarihte Revue kapanacak ve tüm veriler silinecektir” dendi. Firma, ücretli aboneler için de 20 Aralık 2022’de faturalandırmaların durumuna uygun ayarlama yapacaklarını belirtti.

Revue’dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili ücretli aboneleri için 20 Aralık 2022 tarihinde faturalandırmaların duruma uygun ayarlayacakları belirtildi. Yazarların, tümü silinmeden önce verilerini geri almak için 18 Ocak 2023’e kadar süreleri var.