Twitter, ‘güven ve güvenlik kurulu’nu feshetti

Twitter, 2016’da sosyal medya platformuna kararlarında tavsiye vermesi için kurulan ve insan hakları örgütleri ile akademisyenlerden oluşan ‘Güven ve Güvenlik Kurulu’nu feshetti.

Fotoğraf: Reuters

Kurul, Twitter yöneticilerinin sorunlu içerikler ve kullanıcıları hakkında verdiği kararlarda danışmanlık vermesi için kurulmuştu.

Reuters tarafından görülen şirketin kurul üyelerine gönderdiği mailde, “Twitter yeni bir sürece giriyor, ürünlerimize ve politikalarımıza dair dışarıdan en iyi nasıl görüş alabileceğimizi tekrar değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, Güven ve Güvenlik Kurulu’nun uygun bir yapı olmadığına karar verdik” dendi.

Twitter, Reuters’ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Kurulun üç üyesi geçen hafta Twitter kullanıcılarının güvenliğine dair endişelerini dile getirerek istifa etmişti.

Twitter, Elon Musk’ın şirketi satın almasından bu yana maliyetleri düşürmek için yaklaşık 3 bin 700 çalışanı işten çıkardı.

Buna ek olarak şirketin güven ve güvenlikten sorumlu eski yöneticisi Yoel Roth’un da aralarında olduğu binden fazla kişi de istifa etti.