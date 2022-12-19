Twitter, diğer sosyal medya platformlarının tanıtımını yasakladı

Twitter artık Facebook ve Instagram gibi belirli sosyal medya platformlarının Twitter’da ‘ücretsiz tanıtımına izin vermeyeceğini’ duyurdu.

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Twitter Support hesabından yapılan paylaşımda “Kullanıcılarımızın birçoğunun diğer sosyal medya platformlarında aktif olduğunun farkındayız. Ancak artık Twitter’da belirli sosyal medya platformlarının ücretsiz tanıtımına izin vermeyeceğiz” dendi.

Şirket hangi içerikleri kaldıracağını şöyle duyurdu: “Özellikle, yalnızca diğer sosyal platformları tanıtmak amacıyla oluşturulmuş hesapları ve şu platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içerikleri kaldıracağız: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post. Herhangi bir sosyal medya platformundan çapraz gönderi içeriğine izin vermeye devam ediyoruz. Yukarıda listelenmeyen sosyal medya platformlarına bağlantı veya kullanıcı adı verilmesi de bu politikayı ihlal etmez.”

Ancak daha sonra Twitter bu duyurunun yer aldığı paylaşımı sildi. Hesap kapatma kuralı ‘ilk amacı başka platformların propagandasını yapmak olanlar’ diye güncellendi.

İlk etapta tanıtım yapan tweetin silinmesi istenecek. Bu ikaza rağmen durumun tekrar etmesi halinde hesabın geçici olarak askıya alınması ve kilitlenmesine kadar gidilecek.