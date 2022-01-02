Twitter, Covid-19 dezenformasyonu yapan ABD’li vekilin hesabını askıya aldı

Sosyal medya ağı Twitter, ABD’de Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene’nin kişisel hesabını, ‘Covid-19 hakkında çarpıtma yaptığı’ gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.
Twitter’ın açıklamasında Greene’nin ‘@mtgreenee’ adlı kişisel hesabının, ‘Covid-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle’ temelli askıya alındığı belirtildi.
Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene’nin ‘@RepMTG’ adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.
Greene, kişisel Twitter hesabındaki paylaşımları gerekçesiyle sık sık Covid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.
Marjorie Taylor Greene’nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.
Greene daha önce Temsilciler Meclisi’ndeki Covid-19 tedbirlerini Yahudi Soykırımı’na (Holokost) benzetmişti. Tepki alan siyasetçi ABD’deki bir Holokost müzesini ziyaret edip özür dilemişti.