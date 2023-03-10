Twitter Blue Türkiye’de açıldı: Android kullanıcıları hariç

Twitter Blue, Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuldu. Şimdilik İOS ve web sürümü üzerinden kullanılabilen ücretli abonelik sisteminden Android kullanıcıları faydalanamıyor.

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ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılan Twitter’ın ücretli abonelik sistemi Blue, Türkiye’deki iOS kullanıcılarına açıldı. Henüz Android kullanıcılara açılmayan Twitter Blue’nun iOS ve web sürümü ise farklı fiyat seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Twitter Blue’nun iOS sürümü aylık 209 TL ve yıllık 2.199 TL ile kullanıcıların ilgisine sunuluyor.

İOS sürümü

Web sürümü ise aylık 150 ve yıllık 1,569 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor. Android sürümü Twitter’ın kendi sitesinde aylık 209 TL, yıllık 2.199 TL olarak olarak belirtilse de şu anda Android cihazlardan satın alım yapılamıyor.

Web sürümü

Twitter Blue, ABD’de web için 8 dolara (151 TL), iOS ve Android içinse 11 dolara (208 TL) satılıyordu.

Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcılar için iki faktörlü doğrulamayı kaldıran Twitter, Twitter Blue abonelerine NFT profil resmi, tweet’i geri alma, tweet editleme gibi özellikler sunuyor.

Abonelikte yer alan tüm hizmetler şu şekilde sıralanıyor: