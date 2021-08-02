Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter, bilgisayar korsanlarını göreve çağırdı

Twitter, algoritmalarındaki hataların tespit için bilgisayar korsanlarını teşvik amacıyla ödül programı başlattı

Geçen yıl araştırmacılar Twitter’ın fotoğraf önizlemeleri için kullandığı algoritmalarda ırkçı bir profilleme yaptığını öne sürmüştü.


Twitter, konunun incelemeye alındığını ve sorunun çözüleceğini açıklamıştı.

Araştırmasını tamamlayan şirket, sorunun nedeniyle ilgili olarak düzenlediği yarışmanın galibine 3 bin 500 dolar ödeyecek.

Twitter’dan yapılan açıklamada araştırmalara ek olarak başlatılan çalışmanın sektörde emsal olmasının amaçlandığı belirtildi.

Algoritmalardaki ırkçı çarpıtmalarla ilgili tartışma yeni değil. Uzun süredir makine öğrenimi ve yapay zekayla ilgili literatürde konu tartışılıyor. Uzmanlara göre çözüm, verilerin azınlıklar lehine daha dengeli olarak girilmesinden geçiyor.

Araştırma: Twitter Türkiye trend başlıklarının yarısı sahte

SON HABERLER

Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı

17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı. Kanun ile orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açılıyor. Muhalefet partileri kanunu sosyal medyada üst perdeden eleştirse de Meclis’teki açık oylama tutanaklarına göre kanuna karşı ret oyu verilmediği görülüyor.

Bitmeyen daireden banka da sorumlu

İstinaf mahkemesi, satın aldığı evi teslim edilmeyen on binlerce kişiyi ilgilendiren bir karar verdi. Projesi yarım kalan şirkete ödenen peşinat ile bankaya yapılan kredi ödemelerinin faizi ile tüketiciye iadesine karar verildi. Hukukçular, kararın, benzer sorun yaşayan kişiler için emsal teşkil edeceği görüşünde.