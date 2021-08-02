Twitter, bilgisayar korsanlarını göreve çağırdı

Twitter, algoritmalarındaki hataların tespit için bilgisayar korsanlarını teşvik amacıyla ödül programı başlattı

Geçen yıl araştırmacılar Twitter’ın fotoğraf önizlemeleri için kullandığı algoritmalarda ırkçı bir profilleme yaptığını öne sürmüştü.

Twitter, konunun incelemeye alındığını ve sorunun çözüleceğini açıklamıştı.

Araştırmasını tamamlayan şirket, sorunun nedeniyle ilgili olarak düzenlediği yarışmanın galibine 3 bin 500 dolar ödeyecek.

Calling all bounty hunters – it’s officially go time! We’ve just released the full details of our algorithmic bias bounty challenge which is open through August 6. For more details on the challenge, head over to our blog 👇 https://t.co/foXUdMGwRc — Twitter Engineering (@TwitterEng) July 30, 2021

Twitter’dan yapılan açıklamada araştırmalara ek olarak başlatılan çalışmanın sektörde emsal olmasının amaçlandığı belirtildi.

Algoritmalardaki ırkçı çarpıtmalarla ilgili tartışma yeni değil. Uzun süredir makine öğrenimi ve yapay zekayla ilgili literatürde konu tartışılıyor. Uzmanlara göre çözüm, verilerin azınlıklar lehine daha dengeli olarak girilmesinden geçiyor.