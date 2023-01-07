Twitch ve Amazon hakkında ‘patent ihlali’ davası

İsrailli şirket BSD Crown, Twitch ve Amazon’a, video teknolojilerinin patentlerinden birini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre eskiden Emblaze olarak bilinen BSD Crown, Twitch ve Amazon’u değişen bant genişliği mevcudiyetine dayalı olarak canlı akışlı ses ve videonun kalitesini ayarlamakla ilgili bir patentteki haklarını ihlal etmekle suçladı.

BSD, davada Emblaze’in 1994’te kurulduğunu ve şu anda ‘canlı yayınların çoğuna güç sağlayan’ akış teknolojisini geliştirdiğini belirtti.

BSD, Amazon’un Ulusal Futbol Ligi maçları gibi canlı spor yayınlarında ve Twitch canlı yayınlarında video kalitesini uyarlama teknolojisiyle ilgili patenti ihlal ettiğini öne sürdü.

BSD, mahkemeden belirsiz bir miktarda maddi tazminat talep etti.

Amazon, 2014’te Twitch’i 970 milyon dolara satın almıştı.

Emblaze daha önce de Apple ve Microsoft’a patent ihlali gerekçesiyle dava açmıştı.