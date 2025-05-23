Tuzla'da kız öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

İstanbul’un ilçesi Tuzla’da Piri Reis kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.

Fotoğraflar: AA

İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi’nde üniversite öğrencilerinin kaldığı 2 bin 500 kişilik yurdun giriş katındaki henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binayı duman sarması nedeniyle yurttaki öğrenciler tahliye edildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bir süre yurtta duman tahliyesi yapıldı.

Yaklaşık yarım saat süren duman tahliyesi süresince öğrenciler yurt bahçesinde bekletildi.