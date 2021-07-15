Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tuvaleti, banyosu olmayan üç odalı ev 12,43 milyon liraya alıcı buldu

Yeni Zelanda’da, ‘çürümeye yüz tutmuş’, banyo ve tuvaleti olmayan üç odalı bir ev 2,075 milyon Yeni Zelanda dolarına (12,43 milyon lira) satıldı.

Fotoğraflar: Barfoot & Thompson

1920’lerde inşa edilen, Auckland kentinin, zenginlerin yaşadığı banliyölerinden Grey Lynn’deki ev Barfoot & Thompson adlı emlak bürosu tarafından düzenlenen açık artırmada alıcı buldu. 1,75 milyon Yeni Zelanda doları (10,48 milyon lira) açılış fiyatıyla başlayan açık artırmada satılan evin bazı duvarları eksik, büyük ve bakımlı bir bahçesi yok ve tadilat istiyor.


İçi harap haldeki evin, bir arazide ve sıkışık halde birden fazla binanın inşasına izin verilmeyen ‘tek ev bölgesi’nde ve eski olmasının değerini artırdığını belirten emlak bürosundan Campbell Dunoon, “Bu tarz evlere talep çok arttı. Geçmişte insanlar hemen yerleşebilecekleri evleri tercih ediyordu. Şimdi alıp, yaptırıp taşınabilecekleri evlere yöneliyorlar. Özellikle de bu bölgede” dedi.

Dunoon, Yeni Zelanda’daki emlak piyasasının, dünyanın en yüksek fiyata evlerin satıldığı piyasalarından biri olduğunu anımsattı.

SON HABERLER

Kadıköy’de mozaik üstüne döşenen mermerin çatlakları…

Kadıköy’deki olayı yalnızca azınlıklara yapılan tacizle özetlemek doğru olmaz, zira senelerdir dozu artarak sürekli bir şeyler oluyor semtte. Farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlükle, rant hırsının kavşak noktasında konuşlanmış sağcı çakallığının, Kadıköy’deki mozaiği kaldırıp, mermer döşeme tutkusunun tarihi, AKP’den de eskidir

Anonymous’tan Sedat Peker paylaşımı: Bazı bilgileri saklıyor

Ünlü hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını belirtti. Peker’in ‘kayıp silah’ iddialarına atıf Anonymous, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel bir ordusu olduğunu öne sürdü.

‘Kayyım rektör’ Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.