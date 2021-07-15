Tuvaleti, banyosu olmayan üç odalı ev 12,43 milyon liraya alıcı buldu

Yeni Zelanda’da, ‘çürümeye yüz tutmuş’, banyo ve tuvaleti olmayan üç odalı bir ev 2,075 milyon Yeni Zelanda dolarına (12,43 milyon lira) satıldı.

Fotoğraflar: Barfoot & Thompson

1920’lerde inşa edilen, Auckland kentinin, zenginlerin yaşadığı banliyölerinden Grey Lynn’deki ev Barfoot & Thompson adlı emlak bürosu tarafından düzenlenen açık artırmada alıcı buldu. 1,75 milyon Yeni Zelanda doları (10,48 milyon lira) açılış fiyatıyla başlayan açık artırmada satılan evin bazı duvarları eksik, büyük ve bakımlı bir bahçesi yok ve tadilat istiyor.

İçi harap haldeki evin, bir arazide ve sıkışık halde birden fazla binanın inşasına izin verilmeyen ‘tek ev bölgesi’nde ve eski olmasının değerini artırdığını belirten emlak bürosundan Campbell Dunoon, “Bu tarz evlere talep çok arttı. Geçmişte insanlar hemen yerleşebilecekleri evleri tercih ediyordu. Şimdi alıp, yaptırıp taşınabilecekleri evlere yöneliyorlar. Özellikle de bu bölgede” dedi.

Dunoon, Yeni Zelanda’daki emlak piyasasının, dünyanın en yüksek fiyata evlerin satıldığı piyasalarından biri olduğunu anımsattı.