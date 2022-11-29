‘Tütün teklifi’nin ilk kısmı yasalaştı: Firmalardan 50 milyon liraya kadar teminat istenecek

Tütün ve içki firmalarına 50 milyon liraya kadar teminat zorunluluğu, kanuna uymayanlara sekiz yıla kadar hapis cezası getirildi.

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AKP’nin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Teklifin, birinci bölümünü içeren birden altıya kadar maddeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Teklife göre;

vergi güvenliği için kullanılması zorunlu özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenip işaretlenmesini ve ürün bilgilerinin veri merkezine aktarılmasını sağlayacak Ürün İzleme Sistemi’ne müdahale edenler, gerekli belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler, gerçeğe aykırı iletilmesine yol açanlar üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilecek.

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenlere yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Ürün İzleme Sistemi’ni kurmadan makine ve ekipman çalışma testi, ürün testi veya deneme üretimi yapanlara ve vergi güvenliğini sağlayan etiket ve işaretlemeyi yapmadan üretim yapanlara makaron/sigara başına 1 lira olmak üzere en az 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu şekilde üretilen sigara ve makaronları imha etmeyenlere de yine makaron/sigara başına 1 lira olmak üzere en az 10 bin lira para cezası verilecek.

Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin suçlardan mahkumiyet kararı bulunanlara bu piyasalarda faaliyete ilişkin belge verilmeyecek, verilmiş belgeler iptal edilecek.

Teminat vermeyenlerin belgeleri askıya alınacak

‘Kayıtdışılığın önlenmesi; sahteciliğin engellenmesi; idari para cezası veya vergi borçları gibi kamu alacaklarının güvenceye alınması’ için belli şartlarda firmalardan 50 milyon liraya kadar teminat (para, teminat mektubu, devlet tahvili) alınabilecek.

İstenen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri teminat verilinceye kadar askıya alınacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek.

Kanun kapsamındaki faaliyetlerden dolayı çıkabilecek idari para cezası, vergi ve SGK ödemesi gibi kamu alacaklarına karşılık firmalardan 50 milyon liraya kadar teminat alınabilecek..

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