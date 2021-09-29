Tütün devinin astım ilacı üreten şirketi almasına tepki: Uluslararası sözleşmeye aykırı

Türk Toraks Derneği, uluslararası tütün şirketi Philip Morris International’ın (PMI), astım ilacı üreticisi Vectura şirketinin bir kısmını satın almasını eleştirirken, devrin engellenmesini talep etti.

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(PMI), Britanya merkezli Vectura’nın yüzde 74’ünü yaklaşık 1 milyar sterlin karşılığında satın alma konusunda geçen günlerde anlaşmıştı.

Tütün devi, ‘tütün ürünleri sektöründen çıkma’ ve sağlık ürünlerine geçme planı kapsamında Vectura’yı satın almaya çalışıyordu.

Philip Morris, anlaşma için yasal izinleri ve Vectura yönetim kurulunun onayını almıştı.

Tepki geldi

Derneğin Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Banu Salepçi, tütün şirketinin endüstrinin yüzde 12’sini elinde tuttuğunu, her yıl sattığı ürünler nedeniyle en az 1 milyon insanın ölümüne neden olduğunu ifade etti.

Profesör, Vectura firmasının bir kısmının satıldığını anımsatarak, hedefin tütün ürünlerinin kullanılması için inhaler cihazların geliştirilmesi ve tütün ürünü kullanan kişilerin daha bağımlı hale getirilmesi olduğunu savundu.

Prof. Dr. Salepçi, bu durumun, 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Tütün Kontrol Çevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu dile getirdi.

Yaptırım istendi

Profesör sözlerini şöyle sürdürdü: “2004 yılında hazırlanmış ve ülkemizin de aralarında bulunduğu 191 ülke tarafından imzalanmış olan Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nin 5.3 sayılı bölümünde belirtildiği üzere tütün endüstrisinin sağlıkla ilgili her alanda faaliyetinin yasaklanması ve tütün endüstrisi ile yapılan işbirliklerine de hükümetler tarafından yaptırımlar uygulanması gereklidir.

İnhaler ilaçların inovasyon ve tasarımını yapmakta olan ve bu nedenle insan sağlığının iyileştirilmesini hedefleyen bir kurumun, her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir endüstriyle işbirliği kabul edilemez. Bu gerekçeyle gerekli tüm yaptırımların söz konusu Vectura firmasına ve partnerlerine uygulanması gerekmektedir.”