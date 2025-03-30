Tutuklu İlker Canikligil: Silivri soğuk değil, kesin bilgi

Flu TV’nin sahibi tutuklu yönetmen İlker Canikligil, “Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım” dedi.

Fotoğraf: YouTube / FluTV

Hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından İstanbul başsavcılığının resen soruşturma başlattığı Canıkligil, tutuklanmıştı.

Canikligil’in sosyal medya paylaşımıyla ‘toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği’ ileri sürüldü.

İlker Canikligil, son sosyal medya yayınında şöyle demişti:

“Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘Reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Yönetmenin X hesabından yapılan paylaşımında “Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım” dendi.