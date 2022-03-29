TÜSİAD’ın yeni başkanı Orhan Turan

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin yeni başkanı (TÜSİAD) Orhan Turan oldu.

Görsel: Diken

Turan bugün İstanbul’da düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı.

Seçimlerin ardından konuşan Turan’ın açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle:

*Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, ‘özgürlük kutsaldır’ diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz.

*Ekonominin içinden geçtiği darboğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

*TÜSİAD’ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacağız. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi, toplumlar için adil ve mutlu bir yaşam temelidir. Bu bilinçle, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Yeni küresel denklemde ülkemizin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız.

*Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz.

*Türkiye’nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizin değerleridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Orhan Turam kim?

Türkiye’nin en büyük yalıtım firması ODE Yalıtım’ın yönetim kurulu başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yaptı.

İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem verdi.

Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in yönetim kurulu başkanı oldu.

2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

2017-2019 dönemi TÜSİAD’da denetleme kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmekte.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.