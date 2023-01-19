Turşucu, turşu çalan hırsızı uyardı: Son kullanma tarihi geçmişti

İzmir’in Konak ilçesinde turşuculuk yapan esnaf, teşhirdeki turşu kavanozunu çalan kişiye ürünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

İzmirli turşucu i Oğuzhan Harmancı. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Şükrü Saraçoğlu Caddesi’ndeki dükkanını kapatmak için teşhir ürünleri toplarken eksik kavanoz olduğunu fark eden dükkan sahibi Oğuzhan Harmancı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde bir kişinin, alışveriş yaptıktan sonra tekrar sıraya girdiğini ve dükkanın dışında teşhir amacıyla konulmuş turşu kavanozunu alarak poşetine koyduğunu tespit eden Harmancı, gıda zehirlenmesi gibi sonuçlarla karşılaşılma ihtimali üzerine görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak hırsızlığı yapan kişiye ulaşmak istediğini söyledi.

Kişi hakkında adli süreç başlatmayacağını kaydeden Harmancı, kişinin önce alışveriş yapıp sonrasında hırsızlık yapmasının da ilginç olduğunu belirtti:

“Yaklaşık 100 liralık alışveriş yapmış. Sonrasında kuyrukta normal bir müşteriymiş gibi tekrardan kuyruğa giriyor. Turşular orada görsel amaçlı. En azından üç dört yıllık olduğu için Allah korusun yani bir gıda zehirlenmesinin önüne geçmek için böyle bir girişimde bulunduk.”

Güvenlik kamerası kaydında, dükkanda alışveriş yapan kişinin yeniden sıraya girip teşhirdeki turşu bulunan kavanozu elindeki poşete koyarak ayrıldığı görülüyor.