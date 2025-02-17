Turneye çıkan Shakira, Peru'da hastaneye kaldırıldı

Yedi yıl aranın ardından dünya turnesine çıkan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Peru’da hastaneye kaldırıldı.

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The Guardian‘ın aktardığına göre şarkıcı, dün akşam Peru’nun başkenti Lima’da vereceği konseri karın ağrısı nedeniyle iptal etti.

48 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada cumartesi gecesi acil servise gittiğini ve hastanede kaldığını duyurdu:

“Doktorlar, bu akşam sahne almak için yeterince iyi durumda olmadığımı bildirdiler. Bugün sahneye çıkamayacağım için çok üzgünüm. Burada, Peru’da inanılmaz hayranlarımla yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyordum.”

Grammy ödüllü Latin şarkıcı, haziran sonuna kadar Latin Amerika’da yaklaşık 50 konser vermeyi planlıyor. Daha sonra ABD ve Kanada’da konserlerine devam edecek olan sanatçı, bu turnesini ABD Başkanı Donald Trump döneminde sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan ABD’li göçmenlere adamıştı.

Şarkıcı, bugün taburcu edildikten sonra turnesine devam edecek.