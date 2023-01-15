Shakira ‘atarlı’ şarkısını kadınlara ithaf etti: Bu başarı hepimizin

Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, ‘atarlı-giderli’ sözleriyle eski eşi İspanyol futbolcu Gerard Pique’yi hedef aldığı düşünülen yeni şarkısı ‘Music Sessions #53’ün kendisi için ‘bir arınma ve rahatlama’ olduğunu söyledi.

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Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Pique ile 12 yıllık beraberliklerini ‘aldatma’ iddialarının ardından sonlandıran Shakira’nın ayrılık temalı yeni şarkısı ‘Music Sessions #53′ün sözleri sosyal medyada gündem olurken, Pique’ye gönderme yaptığı öne sürülmüştü.

Arjantinli DJ Bizarrap ile çalışan Shakira’nın yeni şarkısı üç gün içinde Youtube’da 110 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Grammy ödüllü şarkıcı, Instagram hesabındaki paylaşımda, kısa sürede bu kadar kişiye ulaşmanın ‘inanılmaz’ olduğunu belirterek, ekibine ve yanında yürüyen savaşçı kızlar grubuna teşekkür etti.

Şarkısının kendisi için bir arınma ve rahatlama olduğunu belirten 45 yaşındaki Shakira, bu yaşta İspanyolcada dünyanın bir numarasına ulaşacağını asla düşünmediğini söyledi.

“Bu, hayat acı limonlar attığında limonata yapmaktan başka bir şey kalmadığını bana öğreten tüm kadınlara gelsin” diyen şarkıcının paylaşımının bir bölümü şöyle:

“Bizi önemsiz hissettirenlere karşı ayaklanan milyonlarca kadına sarılmak istiyorum. Hissettiklerini ve düşündüklerini savunan ve katılmadıklarında el kaldıran kadınlar, başkaları kaşlarını kaldırsa bile. Onlar benim ilham kaynağım. Ve bu başarı benim değil, hepimizin.”