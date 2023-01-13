Shakira’dan ‘atarlı-giderli’ intikam şarkısı: Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin

Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira’nın ‘atarlı’ sözleriyle eski eşi Pique’yi ve sevgilisini hedef aldığı düşünülen yeni şarkısı ‘Music Sessions #53’ bir günde 63 milyondan fazla dinlendi.

Shakıra’nın yeni şarkısı ‘Music Sessions #53’ bir günde 63 milyondan fazla dinlendi

Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliklerini ‘aldatma’ iddialarının ardından sonlandıran Shakira, ayrılık temalı yeni şarkısı ‘Music Sessions #53′ü dinleyicileriyle buluşturdu.

Grammy ödüllü şarkıcının 2023’ün ilk popüler şarkısı olmaya aday parçası, sözlerinden dolayı Pique’e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.

Arjantinli DJ Bizarrap ile çalışan Shakira’nın yeni şarkısının sözleri şu şekilde:

“Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm/ Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor.”

Soldan Sağa: Gerard Pique – Shakira (Reuters)

45 yaşındaki şarkıcının “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” sözleri sosyal medyada gündem olurken, Pique’ye gönderme yaptığı öne sürüldü.

Şarkı yayınlandığı ilk günde Youtube’da 63 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.