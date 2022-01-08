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Yaramazlara biraz batar!

Türkmenistan, ‘Cehennem Kapısı’nı söndürecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ‘Cehennem Kapısı’ olarak bilinen Derveze gaz kraterinde 1971’den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Fotoğraf: Unsplash

Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.


Derveze’de ‘ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu’ ifade eden Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971’den bu yana aktif durumda. ‘Cehennem Kapısı’ diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.

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