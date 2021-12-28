Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’ne molotofkokteylli saldırı

Polonya’da Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’ne molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: immigration-residency.eu

Rakowiecka Caddesi’ndeki büyükelçilik binasına, yerel saatle 14.00 sularında 34 yaşındaki Türk asıllı bir kişi tarafından üç molotofkokteyli atıldı.

Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan, elçiliği koruyan güvenlik güçleri tarafından yakalanırken olayda yaralanan olmadı.

Binadaki kamera kayıtlarını incelemeye alan Varşova Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurdu.