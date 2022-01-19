Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u halka arz planlarını anlattı

E-ticaret platformu Trendyol, ciroda yüzde 5 seviyesinde olan yurt dışı gelirini yüzde 30-35 aralığına çektikten sonra halka arz hedeflediklerini, bunu da Türkiye ve başka bir ülkede dual listing (ikili liste) olarak yapmayı planladıklarını açıkladı.

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Trendyol, geçen yıl ağustos ayında 16,5 milyar dolar değerleme ile 1,5 milyar dolar yeni yatırım almış ve bu değerleme ile decacorn, yani 10 milyar dolar değerleme eşiğini geçmiş ilk yeni kurulan ve hızlı büyüyen Türk şirketi olmuştu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, dün akşam Ankara’da gazetecilerin halka arzla ilgili sorularını şöyle yanıtladı: “Halka arza ilişkin tabii ki planlarımız var. Ancak halka arz öncesinde ciroda şu anda yüzde 5 seviyesinde olan yurtdışı gelirlerinin yüzde 30-35 seviyesine çıktığını görmek istiyoruz.”

Trendyol’un e-ihracat olarak nitelediği yurt dışı cirosu geçen yıl 265 milyon dolar olurken, 2023 yılında hedef 1 milyar dolar olarak belirlenmiş.

İfade edilen yurt dışı gelir oranına 2024 veya 2025 yılında ulaşacaklarını tahmin ettiklerini belirten Çetin şöyle devam etti: “Ancak bunu önümüzdeki yıla çekmek için ciddi çaba sarf ediyoruz. Halka arz için dual listing yöntemini kullanacağız. Bir tarafı Türkiye diğer taraf için ise Londra ya da New York borsalarından biri olacaktır.”

Çetin iki borsa arasında teknoloji şirketlerindeki halka arzlara bakıldığında New York’un öne çıktığını ekledi.

“Teknolojik altyapı ve lojistik yatırımlarımız hızlanacak” diyen Çetin ayrıca bu alana beş yılda 5 milyar dolar yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Yurt dışında satın alma

Yurt dışında büyük bir satın alma yapabileceklerini belirten Çetin irili ufaklı birçok şirketin şimdiden kapılarını çaldıklarını söyledi: “500 milyon dolarlık şirkete de bakıyoruz 6-7 milyar değerlemeye ulaşan şirket de var aralarında.”

Çetin’in açıklamasına göre Trendyol’un satın alma için baktığı pazarlar arasında Ortadoğu, Orta Asya Türki cumhuriyetleri ve Avrupa yer alıyor.

Çinli e-ticaret platformu Alibaba’nın yüzde 70 oranında ortak olduğu Trendyol’un kontrol hakkını da bulunduran (altın) hisselerinin yüzde 20’si kurucularda. Kalan yatırımcılar arasında General Atlantic, Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2, Berlin merkezli Princeville Capital, ABU Dhabi’nin ulusal varlık fonu ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) yer alıyor ve bunların toplam payı ise yüzde 10 düzeyinde.