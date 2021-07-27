Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapıldı

Türkiye’nin ikinci rahim nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, 32 yaşındaki bir kadına yapıldı. 40 kişilik ekip tarafından yapılan ameliyat sekiz saat sürdü.

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AA’nın haberine göre operasyonu, Türkiye’nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan’ın aralarında bulunduğu ekip yaptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan Havva Erdem ile eşi Şükrü Erdem, nakil öncesi Organ Nakli Merkezi’ndeki ekip tarafından bilgilendirildi. Erdem’e, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının bağışlanan rahmi nakledildi; bağışlanan karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları da başka hastalara umut oldu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sekiz saat süren bir operasyonla ikinci rahim naklini yaptık. Çok mutluyuz” diyerek haberi duyurdu. Prof. Dr. Ömer Özkan ise daha önce Derya Sert’e yaptıkları nakille motive olduklarını, onun cesaretiyle ikinci nakline imza attıklarını söyledi.

Özkan şöyle konuştu: “Vefat eden kişinin dokularının nasıl faydalı olunacağına dair inanılmaz bir yarış oldu. Birçok insana can oldu, hastamıza umut oldu. Çok riskli bir ameliyat. Karaciğer, kalp, akciğer nakli gibi hayat kurtarıcı değil ama evli olup da çocuk sahibi olunması için önemli. İnşallah kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz. Derya’daki süreçten daha hızlı olacaktır. İlk kadavra nakli yaptığımız Derya’dan tecrübe edindik, muhtemelen daha erken gebelik olacak ve bununla süreç ilerleyecek.”

Özkan, “Ummadığınız kadar rahim nakli bekleyen hasta var. Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı kadar fazla. Dünyanın her tarafından talep var” dedi.

İlk rahim nakli Sert’e yapılmıştı

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert’e 23 yaşındayken, yine Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011’de yedi saat süren operasyonla kadavradan nakil yapılmıştı. Türkiye’de ilk rahim nakli yapılan isim olarak kayda geçen Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28’inci haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.