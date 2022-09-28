Türkiye’nin en büyük ‘yeni mezun sanatçı’ sergisi bugün başlıyor: Base 2022

Akaretler Sıraevler’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Base, farklı güzel sanatlar fakültelerinden yeni mezun olan 73 sanatçının eserlerine yer veriyor.

Görsel: Base İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Bilgili Sanat işbirliğiyle gerçekleşen Base, üniversitelerin sanat bölümlerinden yeni mezun olan sanatçıların yapıtlarını bir araya getiriyor. Bu yıl 16 şehir 27 üniversiteden 73 yeni mezun sanatçının 83 eserine yer veriyor.

Destekçileri arasına bu yıl Trendyol Sanat’ın da katıldığı Base, Türkiye genelinde tüm güzel sanatlar fakültelerinin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik, tekstil bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Fotoğraf: Base İstanbul

Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde yeni mezun sanatçılara destek olmayı amaçlayan Base, sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, yaratıcı endüstriler ve medya ile buluşturuyor. Aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverlerin ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekleri keşfetmesine olanak sağlıyor.

Bu sene toplamda 1200 başvuru alan Base’in seçici kurulunda Ayça Telgeren, Ayda Elgiz Güreli, Baha Toygar, Berat Işık, Derya Yücel, Erdal Duman, Erinç Seymen, Farah Aksoy, Fulya Çetin, Haldun Dostoğlu, Işıl Eğrikavuk, Melis Terzioğlu ve Sinem Yörük yer alıyor.

Base 2022 küratörü Derya Yücel: Sanatçı bir ‘iz ve iletişim dili’ yaratıyor

Base İstanbul bu yılki temasını İz ve İletişim olarak belirledi. “Sanat, kültürel angajmanlar içerisinde etkin bir iletişim diline sahiptir. Sanat, fiziksel, düşünsel, duygusal, zihinsel ve sosyal mesafeleri birbirine yakınlaştırabilir” diyen Base 2022 küratörü Derya Yücel bu yılki temayı şöyle açıkladı: “Sanat, yeni duyumlar yaratan ve yeni öznellikler ortaya çıkaran deneyim biçimleri olarak dünyaya dair izler bırakır… Sanatçılar, değişen dünya karşısında etkiler ve duygulanımlar üretirken aynı zamanda dünyayı görme ve dünyada eylemde bulunma biçimlerimizi dönüştürme potansiyeli olan bir iz ve iletişim dili yaratırlar.”