Türkiye’den IŞİD’e kaynak sağlayan kişi ve kurumların varlıkları donduruldu

ABD Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC), Türkiye’de radikal İslamcı IŞİD’e finansal kaynak sağlayan dört kişi ve iki kurumun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında bu kişi ve kurumlara ait varlıkların, Türk Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla dondurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

OFAC, söz konusu kişi ve kurumların ‘örgüte yeni eleman kazandırmak’, ‘Irak ve Suriye’deki oluşumlara kaynak sağlamak ve para transferlerini gerçekleştirmek’ konusunda ‘önemli bir rol üstlendiklerini’ belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Açıklamada şunlar dendi: “DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen beş gerçek ve iki tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir. Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.”

Türkiye’nin açıklamasında beş şahsa, ABD açıklamasındaysa dört şahsa ait mal varlıklarının dondurulduğu yazıldı.

ABD Maliye Bakanlığı son olarak 7 Kasım’da Güney Afrika’da IŞİD’e ait bir hücrenin parçası olarak değerlendirdiği sekiz firma ve dört şahsa ilişkin yaptırım kararı almıştı.

Detaylar paylaşıldı

VOA Türkçe’nin aktardığına göre ABD Maliye Bakanlığı, Türkiye’yle birlikte atılan adımlarla varlıkları dondurulan kişilerden birinin Türkiye’de El Hamid Selim İbrahim Brukan El Kutani olduğunu açıkladı.

Açıklamada bu kişinin ‘IŞİD’e yeni üyeler kazandırılması ve IŞİD yöneticilerine para transferleri yapılması konusunda kilit bir rol oynadığı’ belirtildi.

Brukan El Kutani’nin 2016 yılından bu yana Türkiye’de olduğu, IŞİD’in finansal yapısını yönettiği ve ve Körfez ülkelerinden gelen yardımları örgüte aktardığı belirtildi.

El Kutani’nin 2018 yılından itibaren IŞİD’in ‘Türkiye’deki finansal varlıklarının yönetimi konusunda üst düzey bir rol üstlendiğine’ dikkat çekildi. Bakanlık, açıklamasında aynı yıl içerisinde El Kutani’ye milyonlarca dolar para transfer edildiğini kaydetti.

Aynı kişinin 2021 yılında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi tarafından yakalanan Yasir Ali Ahmed Nuveyran El Ferraci’ye yönettiği fonları gönderdiği belirtildi. El Ferraci, 2021 yılında yakalandığında Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde saldırı planladıklarını da itiraf etmişti.

El Kutani’nin oğullarıyla kurduğu ağ

El Kutani’nin oğulları Muhammed Abd El Hamid ve Umar Abd El Hamid’le birlikte ortak bir finans ağı kurduğu ve IŞİD’in paralarını birlikte değerlendirdikleri belirtiliyor.

ABD Maliye Bakanlığı sadece 2021 Haziran ayında El Kutani’nin oğulları üzerinden 500 bin dolardan fazla para transfer edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

El Kutani’nin oğullarının Türkiye’de Mersin’de kurulu Wadi Alrrafidayn isimli bir gıda şirketinde kendilerini çalışan olarak gösterdikleri belirtildi.

Şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak Brukan El Kutani’ye ait olduğu ve kendisi tarafından yönetildiğine dikkat çekildi.

Yine Türkiye’de Brukan El Kutani tarafından Sham Express isimli, 2020 yılında kurulmuş bir şirketin de IŞİD örgütüne para transferinde kullanıldığı belirtildi.

Lu’ay Jasim isimli şahsın da bu şirket üzerinden IŞİD adına Türkiye, Irak ve Suriye arasında para transfer ettiğinin tespit edildiği yazıldı.

Mersin’den para transferleri

ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında, 2021 yılında yakalanmasından önce IŞİD’in finans ağı yöneticilerinden Abdülrahman El Ahmed El Ravi’nin de Sham Express üzerinden örgüte para transfer ettiği belirtiliyor.

Örgütün ayrıca Sham Express isimli şirketi Irak, Mısır ve Libya üzerinden Suriye ve Irak’tan örgüte kaynak sağlamak adına altın kaçakçılığı işlemlerinde de kullandığına dikkat çekildi.

Lu’ay Jasim isimli şahsın daha önce 2008 yılına kadar El Kaide üyesi olduğu 2014 yılında da IŞİD’e katılarak örgütün finansal kaynaklarının yönetiminde görev aldığı belirtildi. Bu kişinin de Mersin’e yerleşerek bölgeye para transferlerinde görevli olduğu ifade edildi.

ABD Maliye Bakanlığı ve Türkiye tarafından alınan kararlar uyarınca bu kişiler ve kurumlara ait tüm mal varlıkları ve finansal varlıklar donduruldu.