Türkiye'den gönderilen tarihi eserler Roma'daki 'Magna Mater' sergisinde

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ‘Magna Mater’ sergisinde, Türkiye’den üç eser ve bir eserin replikası yer alıyor.

Fotoğraflar: AA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörlüğü ve Tunus Ulusal Miras Enstitüsü işbirliğiyle Magna Mater (Ana Tanrıça) temalı ‘Cybele-Magna Mater Idaea tra Roma, Tunisi e il Mediterraneo’ adlı sergi dün yapılan törenle açıldı.

Sergide Türkiye’den de üç eser ve bir eserin replikası sergileniyor.

Tunus’ta Zama Antik Kenti’nde açığa çıkarılan eserlerin yanı sıra İtalya’daki çeşitli müzelerden 30, Vatikan’dan üç, Yunanistan’dan dört, Amerika Birleşik Devletleri’nden iki, Almanya’dan bir, Danimarka’dan bir, Bulgaristan’dan beş, Belçika’dan 10 eser olmak üzere toplam 92 adet eserin yer alacağı sergi, 5 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.