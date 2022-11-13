Türkiye’den ABD’ye kaçırılan tarihi eserler iade edildi

Türkiye’den ABD’ye kaçırılan altı tarihi eser, Antalya Müzesi’nde düzenlenen törenle iade edildi.

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AA’nın aktardığına göre Anadolu’daki antik kentlerden yağmalanarak ABD’ye kaçırılan Lucius Verus heykeli, Attis heykelciği, Apollon heykelciği, Kusura tipi idol, düver pişmiş toprak levhası ve dört parçalı sütunlu lahit Türkiye’ye geri döndü.

Antalya Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD’nin Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Albay Matthew Bogdanus’un katıldığı törenle eserlerin teslim sözleşmesi imzalandı.

Fotoğraf: AA

Ersoy, 1967’de ABD’de açılan sergide yer alan bir grup bronz heykelin Türkiye kökenli olduğunun değerlendirildiğini ancak nereye ait olduğunun bilinmediğini hatırlatarak, Jale İnan ve Özgen Acar’ın yaptıkları araştırmalar ve Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan dosya sayesinde bu eserlerin nereye ait olduklarını ispatladıklarını aktardı.