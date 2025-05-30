Türkiye'den 37 karton sigarayla dönen Hollandalı aileye 102 bin lira ceza

Türkiye tatilinden 37 karton sigarayla dönen Hollandalı bir aile, Almanya gümrüğünde 2 bin 280 avro (yaklaşık 102 bin lira) para cezası ödemek zorunda kaldı.

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Hollanda’da en ucuz sigaranın paket fiyatı 11 avrodan (yaklaşık 500 lira) başlıyor. Hükümetin tütün ürünlerine yönelik özel tüketim vergisi (ÖTV) artışının, kaçak sigara satışının önemli ölçüde artmasına neden olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de sigaranın paketinin yaklaşık 2 avro civarında olması, Avrupalı tiryakilerin, izin verilen miktarın üzerinde alışveriş yapmasına yol açıyor.

Son olarak tatil için Türkiye’ye giden yedi kişilik Hollandalı aile, dönüşte 37 karton sigara aldı.

Kişi başı sadece birer karton sigara getirme hakkı bulunan aile, paketleri, valizlerin değişik bölümlerine gizledi.

Hollanda medyasına göre Türkiye’den Almanya’nın Münster Havalimanı’na uçan aile, gümrük görevlilerince durduruldu. Aramada valizlerden sırt çantasına, el çantasından plastik poşetlere kadar farklı yerlere saklanmış toplam 37 karton sigara bulundu.

Avrupa Birliği (AB) kurallarına göre, AB dışı ülkelerden dönen bir yolcunun en fazla bir karton (200 adet) sigara getirme hakkı bulunuyor.

İzin verilen miktarın beş katından fazla sigara getiren Hollandalı aile, 1140 avro gümrük vergisi, 1140 avro da kaçakçılığa teşebbüs suçlamasıyla toplam 2 bin 280 avro (yaklaşık 102 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Aile para cezasını ödedikten sonra havaalanından çıkabildi.

Gümrük yetkilileri, bu tür vakaların özellikle Türkiye çıkışlı uçuşlarda daha sık görüldüğünü, ancak son vakada el konulan sigara miktarının ‘alışılmadık derecede yüksek’ olduğunu söyledi.

Hollanda’da sigara fiyatlarındaki artış nedeniyle tiryakiler, tütün ürünlerinin nispeten daha ucuz olduğu Almanya, Lüksemburg gibi ülkelere alışverişe gidiyor.

Bulgaristan ve Türkiye kaynaklı sigara kaçakçılığı vakalarının da son dönemlerde ciddi artış gösterdiği belirtiliyor. Bu nedenle Hollanda hükümeti, tütün ürünlerindeki ÖTV artışından istenen düzeyde gelir elde edemedi.

AB kuralları gereği Türkiye’den Avrupa ülkelerine seyahat eden kişilerin en fazla 200 adet sigara (1 karton), 50 puro ve 250 gram tütün getirme hakkı bulunuyor.