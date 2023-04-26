Türkiye’deki yaşam süresi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı Hayat Tabloları’na (2018-2020) göre, doğuştan beklenen yaşam süresinin artması beklenirken düştü. 2018-2020 döneminde doğuştan beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu.

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‘Doğuşta beklenen yaşam süresi’ yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanıyor. Türkiye’de 2017-2019 döneminde bu süre 78,6 yıl iken 2018-2020 döneminde üç ay kısaldı ve 78,3 yıl oldu. Ülkelerin sosyo ekonomik refahı arttıkça, doğuştan beklenen yaşam süresi de uzuyor.

Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor

TÜİK’in verilerine göre:

*Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. 2017-2019 döneminde erkeklerde 75,9 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde 75,6 yıl, kadınlarda ise 81,3 yıl iken 81,1 yıl oldu.

*Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,3 yıl oldu. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl. Erkekler için bu süre 61,6 yıl iken, kadınlarda 67,1 yıl oldu.

*Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 49,7 yıl oldu. Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,7 yıl. Erkekler için bu süre 47,2 yıl iken kadınlarda 52,3 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl.

*Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 30,5 yıl oldu. Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,2 yıl iken kadınlarda 32,9 yıl.

*Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,5 yıl daha fazla olduğu görüldü. 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,8 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,9 yıl iken kadınlarda 19,4 yıl.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il Gümüşhane oldu

*Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Gümüşhane. Gümüşhane’yi, 80,7 yıl ile Muğla, 80,3 yıl ile Tunceli ve Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 76,4 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Ağrı izledi.

*Erkeklerde en uzun yaşam süresine sahip il 78.1 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane’yi 77,7 yıl ile Muğla ve 77,3 yıl ile Antalya izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,5 yıl ile Kilis. Kilis’i 73,8 yıl ile Gaziantep ve 74,1 yıl ile Ağrı takip etti.

*Kadınlarda en uzun yaşam süresine sahip il 84.1 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 84 yıl ile Muğla ve 83,8 yıl ile Trabzon izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78,8 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 79 yıl ile Gaziantep ve 79,3 yıl ile Van takip etti.

*En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 79,1 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,2 yıl iken, kadınlarda 82 yıl oldu.

*Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara’da 79,3 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,5 yıl iken kadınlarda 82 yıl oldu.