Türkiye’de nadir görülen kara leyleklere Sivas’ta rastlandı

Türkiye’de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leyleklerden ikisi Sivas’ta görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nn haberine göre iki kara leylek yavrusu, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesindeki Değirmenaltı Şelalesi’ni çevreleyen kayalık alandaki yuvalarında görüntülendi. Yavrular başta fotoğraf tutkunları ve doğaseverler olmak üzere görenleri heyecanlandırdı ve sevindirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü’nün aktardığı bilgiye göre Türkiye’de sayıları az olan kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuvalarını yapıyor.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya’da sayıları fazla olan kara leylekler, insanlardan izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden ayrılıyor.