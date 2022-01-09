Türkiye’de, iki yeni tatlı su midyesi türü keşfedildi

Türkiye’deki tatlı su midyesi türü sayısı, yeni bulunan iki türle 42’ye ulaştı.

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AA’nın haberine göre Ağrı ve Konya havzasındaki iki akarsuda ‘unionide’ familyasından ‘anodonta ve leguminaia’ cinslerine ait yeni iki tür keşfedildi.

Keşif, sekiz ülkeden katılımcıların yer aldığı proje ekibindeki Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek ile Doç. Dr. Ümit Kebapçı’nın Türkiye’deki akarsularda 10 yıl süren saha çalışmaları sonucunda yapıldı.

Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Gürlek, Türkiye’nin neredeyse bütün bölgelerindeki akarsularında tatlı su midyelerini araştırdıklarını, keşfe ilişkin bilimsel makalenin uluslararası bir dergide yayımlandığını ifade etti.

Keşfin birini Ağrı’nın Tutak ilçesindeki Murat Nehri’nde, diğerini ise Beyşehir Gölü’ne dökülen Kocaçay deresinde yaptıklarını, bu akarsuların ortak özelliklerinin el değmemiş temiz akarsular olduğunu aktaran Gürlek, ‘anodonta’ ve ‘leguminaia’ cinslerine ait Türkiye’de daha önce ikişer tür midye olduğuna değinerek, “Keşifle bu cinslerin üçüncü türlerini kayıtlara geçirmiş olduk” dedi.

‘Anodonta’ cinsi midyelerin diğer cinslere göre daha büyük yapıda olduklarına dikkati çeken Gürlek şöyle devam etti: “Bu cinsler 20 santimetreye kadar ulaşabiliyor ancak ‘leguminaia’ cinsi daha küçük ve şişkinken ‘unio’lar da bu iki cinse göre daha ince uzun yapıda midyeler. Bulduğumuz türlerin birine Anadolu’dan esinlenerek ‘leguminaia anatolica’ diğerine ise ‘anodonta seddoni’ adını verdik.”

‘Ekosistem açısından önemli’

Saatte yaklaşık 5 ila 15 litre arasında suyu süzerek temizleyen midyelerin ekosistem açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Gürlek, “Bir tatlı suda midyeler varsa o su temiz niteliktedir. O yüzden midyelerin bulunduğu suların korunması gerekiyor. Midye popülasyonun azalması akarsuların kirliliğinin artığına işaret eder” dedi.

Gürlek, su kenarlarına gelişi güzel moloz, kum ve hafriyat dökülmemesinin midye popülasyonu için önemli olduğunu sözlerine ekledi.