Türkiye’de altın talebi 10 yılın zirvesinde

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de tüketicilerin altın talebi 41,4 ton. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye’nin toplam altın talebi 159,3 tonla 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Türkiye’de sıkılaşmanın etkili olduğu üçüncü çeyrekte altın talebi yıllık düzeyde gerileme kaydetse de yüksek seyrini korudu.

Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’de tüketicilerin altın talebi yıllık bazda yüzde 12 gerilemeyle 41,4 ton oldu. Türkiye’de yılın ilk üç çeyreğinde tüketicilerin toplam talebiyse 159,3 tona ulaştı. Bu şimdiden altın talebinde 2013‘ten bu yana en yüksek seviye. 2013’te Türkiye’de tüketicilerin toplam altın talebi 184,1 tonu bulmuştu.

BloombergHT’ye göre 2023 yılının son çeyreğinde 25 tona yakın bir talep gerçekleşmesi durumda 2023 yılı altın talebinde rekor yılı olacak.

Merkez Bankası da net alıma döndü

Türkiye’de tüketici tarafında altın talebi gerilemesine rağmen canlılığını korurken aynı dönemde Merkez Bankası’nın (MB) da net alım tarafına geçti.

Konsey verilerine göre MB üçüncü çeyrekte net 39 tonluk alıma imza attı. Böylelikle MB’nin altın rezervleri 668 ton olarak kaydedildi.

Aynı dönemde küresel merkez bankalarının altın talebi bir önceki çeyreğe göre yüzde 120 artışla 337 ton oldu. Küresel merkez bankalarının bu talebi 2022’nin üçüncü çeyreğinden sonra en yüksek üçüncü çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti.