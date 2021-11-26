Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde aldığı üç puan ve bir üst turu garantilemesi sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında 16’ncılığa çıktı. Ancak durum hala kritik.

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Türkiye, UEFA’nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13’üncü sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19’uncu sıraya kadar gerilemişti.

Bu sezon 11’inci sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da beşten dörde düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyecek Türkiye’nin diğer üç temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puansız kapattığı haftada Galatasaray’ın dün Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, bu hafta iki basamak yükselerek 16’ncı sıraya yerleşti.

Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile yarışta.