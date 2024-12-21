Türkiye Satranç Şampiyonası: Vahap Şanal şampiyon

Türkiye Satranç Şampiyonası’nda Büyükusta (GM) Vahap Şanal şampiyon oldu.

Vahap Şanal. Fotoğraf: TSF

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) GÜRİŞ Holding’in desteğiyle Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl ilk defa eleme usulüyle yapılan şampiyonasında 16 sporcu mücadele etti.

GM Şanal, 2024 Türkiye şampiyonu oldu ve 500 bin lira para ödülü kazandı.

Toplam 1 milyon 250 bin lira ödülün dağıtıldığı organizasyonda GM Mustafa Yılmaz ikinci ve büyükusta Muhammed Batuhan Daştan da üçüncü sırayı elde etti.

TSF Başkanı Fethi Apaydın açıklamasında emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.