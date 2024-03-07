Satrançta Türkiye'nin en genç büyük ustası Ediz Gürel oldu

Türkiye’nin satrançta en genç büyük ustası (GM) 16 yaşındaki Ediz Gürel oldu.

Ediz Gürel. Fotoğraf: AA

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada “Ülkemizin en genç büyük ustası Ediz Gürel. 15’inci büyük ustamız genç yıldızımız, başarılı sporcumuz Ediz Gürel” dendi.

Açıklamada ayrıca şunlar dendi: “Ediz Gürel bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizin en genç GM unvanı alan sporcusu oldu. Prag Satranç Festivalinde göstermiş olduğu müthiş performans ile son GM normunu tamamlayan sevgili sporcumuz Ediz Gürel ile gurur duyuyoruz.”

GM, bir satranç oyuncusunun alabileceği en yüksek unvan.