Türkiye Kupası finali Gaziantep'te

Galatasaray’la Trabzonspor’un 14 Mayıs’ta karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.

Fotoğraf: TRT Spor

Geçtiğimiz hafta finalin önce Eskişehir’de (Eskişehir Yeni Stadyumu) oynanacağı duyurulmuştu.

O sırada yarı final aşamasındaki Trabzonspor’dan itiraz gelmişti.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas şöyle konuşmuştu: “Şu anda sadece final adayıyız. Elbette finale kalmamız durumunda söyleyeceklerimiz çok daha net olacaktır. Ancak bu karar dahi sanki finalistler belirlenmiş ve planlar buna göre yapılmış izlenimi yaratıyor. Bu yaklaşım, hem bizleri hem de sporseverleri rahatsız ediyor.”

Akabinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) final için şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı alındığını duyurmuştu.

TFF bugün finalin Gaziantep’te oynanacağını, mücadelenin daha önce duyurulduğu üzere 20:45’te başlayacağını açıkladı.