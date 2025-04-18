Türkiye Kupası finalinin adresi belirsiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri yeniden değerlendirme kararı aldı.

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Finalin 14 Mayıs’ta Eskişehir’de (Eskişehir Yeni Stadyumu) oynanacağı duyurulmuştu.

TFF’den bugün yapılan açıklamada şöyle dendi: “Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.”

Finalin Eskişehir’de oynanacağının açıklanmasına Trabzonspor’dan itiraz gelmişti.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas şöyle konuşmuştu: “Şu anda sadece final adayıyız. Elbette finale kalmamız durumunda söyleyeceklerimiz çok daha net olacaktır. Ancak bu karar dahi sanki finalistler belirlenmiş ve planlar buna göre yapılmış izlenimi yaratıyor. Bu yaklaşım, hem bizleri hem de sporseverleri rahatsız ediyor.”