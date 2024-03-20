Türkiye Irak’la ortak harekat merkezi kuruyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’la bir ortak harekat merkezi kuracaklarını söyledi.

Yaşar Güler. (AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın önceki günlerde Irak’ın başkenti Bağdat’a gitmişti.

AA’nın haberine göre Bakan Güler, Bağdat’taki görüşmenin sonucuna ilişkin şunları dedi:

“PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz fakat 40 yıldır Irak yönetimi maalesef bunlara ne terör örgütü diyebilirdiler ne yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve çok rahatsızlık duymuyorlar.

Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız.

Erbil yönetiminin bakışı çok olumlu.”