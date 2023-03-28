Türkiye elemelerdeki ilk mağlubiyetini aldı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaştı. Ay yıldızlılar, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk mağlubiyetini aldı.
20. dakikada Kovacic, Hırvatistan’ı 1-0 öne geçirdi
45+4’te Hırvatistan farkı ikiye çıkarttı. İsmail Yüksek’in orta sahada kontrol etmek istediği top ayağından sekti. Modric, bekletmeden sol kanattan hareketlenen Pasalic’i gördü. Pasalic, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Mert’ten seken topu takip eden Kovacic, topu boş ağlara gönderdi.
Üçüncü sırada
İlk maçında deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 yenen Türkiye, ikinci maçta Hırvatistan’a yenilerek üç puanla üçüncü sıraya geriledi. Grupta, Galler dört puanla ikinci, Hırvatistan da dört puanla liderliğe yükseldi.
Grubun diğer takımları Letonya ve Ermenistan’ın puanları bulunmuyor.
EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek.