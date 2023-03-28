Türkiye elemelerdeki ilk mağlubiyetini aldı

Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi’nin (BUPaws) idare ettiği hayvan barınağı iki gün önce okul yönetimi tarafından yıkılmış, gönüllülere şiddet uygulanmıştı. Barınaktaki hayvanlar yeni alana taşındı ama gönüllüler hayvanların korktuklarını ve şartların onlar için elverişli olmadığını aktarıyor.