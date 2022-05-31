Faiz indirimlerinin yarattığı kur krizi ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı etkisiyle yükselen enflasyona rağmen güçlü ihracat desteğiyle ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.

TÜİK verilere göre mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

Ekonomistler ilk çeyrekte yüzde 7,1 büyüme bekliyordu.

Türkiye ekonomisi pandemi kısıtlarının azaldığı 2021’de yüzde 11 büyümüştü. TÜİK bugün yayımladığı veride 2021’deki yüzde 11 büyümeyi revize etmedi.