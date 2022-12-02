Türkiye-Azerbaycan başvurdu: Çay UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde

Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren üç ülkeden biri olan Türkiye, bu kez Azerbaycan’la ortak başvurusuyla “çay kültürü”nü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne ekletti.

Fas’ta devam eden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’nda “çay kültürü”nün yanı sıra “Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleceği” de listeye dahil oldu. Daha önce “geleneksel Ahlat taş işçiliği” ve “ipek böcekçiliği” listeye eklenmişti.

UNESCO Türkiye’nin 2020’de ulusal envantere kaydettiği, dostluk, misafirperverlik sembolü ve sosyalleşme aracı olan “Çay Kültürü” Azerbaycan ile ortak başvuru ile listeye girerken UNESCO da gelişmeyi twitter hesabından duyurdu.