Türkiye 2024’e ‘Merhaba’ dedi

Türkiye’de vatandaşlar yeni yıla kutlamalarla girdi.

Fotoğraflar: AA

İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında vatandaşlar ve turistler, 2024’ü coşkuyla karşıladı.

İstanbul’da olanlar Taksim ve Ortaköy meydanları ile Nişantaşı ve Bağdat caddelerinde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası’nda da yılbaşını Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde geçirmek isteyenler, meydanda kurulan ışıklı süslemelerin önünde video ve fotoğraf çekildi.

Yeni yıla sayılı dakikalar kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk da arttı.

Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde kutlama yapıldı. Meydana gelenler, sevdiklerine sarılarak yeni yılı karşıladı.

İşte çeşitli noktalardan gelen renkli görüntüler:

İstanbul

Ankara

Uludağ

Palandöken

Kapadokya