Türk Toraks Derneği’nden kongre: Covid-19’u evde geçirirken neler yapmalı?

Türk Toraks Derneği, 26-27 Şubat tarihlerinde ‘Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve Covid-19 Kongresi’ düzenleyecek.

Kongre, derneğin YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından canlı yayınlanacak; izleyiciler yayında soru sorabilecek. Kongrede Covid-19 enfeksiyonu, akciğer sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili 25 ayrı konu, 50’den fazla uzman tarafından anlatılacak.

Dernek başkanı Prof. Dr. Füsun Topçu, pandeminin ikincil etkisi olan tedavi ve takiplerde gecikmeye dikkat çekti: “Akciğerlerimizin Covid-19’dan en yoğun etkilenen organımız oldu. Yanı sıra pandemi döneminde sağlık kuruluşlarındaki bulaşma riski nedeniyle pek çok kronik akciğer hastası, hastane kontrollerini aksatmak zorunda kaldı. Gelişen yeni şikayetleri için bile hastanelere başvurmaktan kaçındı. Pandeminin ikincil etkisi dediğimiz bu durum da ciddi sağlık problemlerine ve hastalık yükünde artışa yol açabiliyor. Halk kongremizle geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.”

İkinci kez düzenlenen kongre, simültane olarak İngilizceye çevrilecek. Halk kongresinin hedeflerinden biri de ‘yanlış bilgi salgını’, yani ‘infodemi’nin önüne geçmek.

Dr. Pınar Pazarlı Bostan, kongrenin rahat izlenebilmesi için cumartesi-pazar günleri yapılacağını vurguladı.

Bostan’ın verdiği bilgiye göre kongrede, şu ana başlıklar yer alacak: Akciğer hastalıkları için check-up yaptırmalı mıyım? Akciğerimde nodül saptandı, endişe etmeli miyim? Temizlik hastalığı beni akciğer hastası yapar mı? Neden uzun süredir öksürüyorum? Covid’i evde geçirirken neler yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Covid geçirdim, nefes darlığım ne zaman düzelecek?

Türkiye’de beş milyondan fazla astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastası bulunuyor. Zatürre (pnömoni), verem (tüberküloz), akciğer damar tıkanıklığı (pulmoner emboli), akciğerde hava kaçağı (pnömotoraks), ağızdan kan gelmesi (hemoptizi) ile seyreden akciğer hastalıkları gibi ani gelişen hastalıklar da eklendiğinde bu sayı artıyor.