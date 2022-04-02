Türk spor basınının duayen ismi Nezih Alkış öldü

Türkiye’nin spor basınının usta kalemlerinden Nezih Alkış öldü.

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Hürriyet ve Milliyet Gazeteleri’nde bir dönem spor müdürlüğü yapan 84 yaşındaki Alkış, 2020’de kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti.

Nezih Alkış kimdir?

Nezih Alkış 1938 yılında İstanbul’da doğdu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi.

1959 yılında Son Post’da gazeteciliğe başladı.

Milliyet Gazetesi’nde istihbarat şefliği ve spor yazarlığı yaptı.

1963 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan Alkış, 1992 yılında TSYD’de genel başkanlık görevine getirildi.

Daha sonra Hürriyet Gazetesi’ne geçen Nezih Alkış, burada spordan sorumlu müdür oldu. Alkış’ın gazetecilik alanında pek çok ödülü vardı.