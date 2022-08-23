Türk resmine yenilik getirmişti: Adnan Çoker hayatını kaybetti

Çağdaş Türk resminin yaşayan en büyük ustalarından Adnan Çoker, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimari formlarını koyu zemin üzerinde resimsel konturlara dönüştürerek Türk resmine yenilik getiren Adnan Çoker’in ölümüyle bir dönem kapandı.

Çoker yarın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Çoker’in hayatı ve sanat yaşamı

İstanbul tutkunu bir ressam olan Çoker, 1927’de büyükbabası Yahya Bey’in İstanbul Süleymaniye’deki evinde doğdu. Çocukluğu Samatya’da geçen Çoker’in annesi o daha küçükken babası yeniden evlendi ve Afyon’a taşındılar.

Afyon’da lisedeki resim öğretmeni Enver Kınavlı’nın teşvikiyle İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. 1945-51 yılları arasında Zeki Kocamemi Atölyesi’nde altı yıl çalıştı. Akademiden sonra eğitim için Paris, Brüksel, Lahey ve Amsterdam’a gitti.

Paris’te Andre Lhote, Henri Goetz, Hayter ve Emilio Vedova ile çalışan Çoker, 1960’da öğrenimini tamamlayarak yurda geri dönüş yaptı. Yurda döndükten sonra akademik çalışmalarına devam eden Çoker, 1969’da doçent, 1976’da profesör unvanını aldı. 1977’de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne atandı.

1979’da İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü’nden istifa eden sanatçı, 1983’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı’na getirildi. 1985’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı’ndan istifa eden Çoker’in birçok kurum ve özel koleksiyonda yapıtları bulunuyor. 26 kişisel sergi açan ve birçok grup sergisine de katılan Çoker yaşamını İstanbul’da sürdürüyordu.

Siyah zemin kullanımıyla bilinen Çoker’in, beyaz zemin üzerine yaptığı tek çalışması ‘Retrospektif 1’ adlı eseri, 2011 yılında bir müzayedede 1 milyon 200 bin TL’ye satılarak rekor kırmıştı.