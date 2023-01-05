Türk lojistik şirketlerine ‘evlilik’ teklifleri yağıyor

Lojistik sektöründe yabancı yatırımcı ilgisi hızlandı. Ekol’den sonra sektörün diğer iki büyük oyuncusu Kıta ve Alışan da hisse satışı için yabancı şirketlerle masaya oturdu.

Nasıl Bir Ekonomi’den Aysel Yücel’in haberine göre ABD’li BDP International ve Dubaili Aramex Türk şirketlere talip olan yabancı lojistikçiler arasında.

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Pandemide öne çıkan sektörlerden biri olan lojistikte, birleşme ve satın alma trafiği hızlandı. Bu dönemde rekor karlılıklara imza atan küresel oyuncular, bu kazançlarını şirket satın alarak değerlendirme yarışına girdi. Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte küresel ticarette etkinliği artan Türk şirketleri de yabancı yatırımcının radarında. Son olarak sektörün iki büyük oyuncusu Kıta ve Alışan’ın da yabancı şirketlerle masada olduğu öğrenildi.

Kur avantajı da yatırım iştahını artırdı

Lojistik sektörü yetkilileri tedarik zincirindeki sıkıntıların lojistiğin öneminin artırdığını vurguluyor. Bu durum da yatırımcının iştahını yükseltiyor. Lojistik sektör temsilcileri, Türk lojistik şirketlerine ilginin artmasının nedenlerinden biri olarak da döviz kurunun yabancı yatırımcıya sağladığı avantajı görüyor. Lojistikçilere göre, Türkiye’de güven ortamının ve ekonomik istikrarın sağlanması daha fazla yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekebilir ayrıca hisseler daha yüksek değere satılabilir.