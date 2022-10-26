Fiyatlar kur avantajına sahip yabancıyı da zorluyor: Konutta rota ikinci ele kaydı

Konut fiyatlarındaki artış sonrası yabancı da yerli alıcı gibi konutta tercihini ikinci ele kaydırdı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın (MB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre, Türkiye’de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 184,6 artış kaydetti. İstanbul’daysa fiyatlar yüzde 210,8 arttı.

MB verilerine göre konutların metrekare fiyatı ülke genelinde 836 doları, İstanbul’da 1360 doları geçti. Bu durum satın almalarda Türk Lirası’nın değersizliğinden yararlanan yabancıları bile zora soktu.

Sektör temsilcilerine göre, bu nedenlerle son aylarda yabancıların birinci el konut alımları yaklaşık yüzde 40 azaldı. Yabancıların ikinci el konut alımlarında da aynı oranlarda artış olduğu belirtiliyor.

400 bin dolara tek daire alınabiliyor

Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, vatandaşlık elde edilebilmesi için gerekli en düşük satış bedelinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesi ve artan konut fiyatlarına bağlı olarak, yabancıya satışta bir durgunluk olduğunu kaydetti.

Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan Bucak, “Birinci elde yabancı alımları gözle görünen oranda düştü. Diğerleri de ikinci ele kaydı. Sadece Rus piyasası canlı. İran piyasası bizim için önemli bir pazar. Ancak orada şu anda internet bile olmadığı için çok ciddi para transfer problemleri yaşanıyor. Arap coğrafyası Türkiye’deki fiyatları çok pahalı buluyor” dedi.

Yükselen fiyatlara bağlı olarak, İstanbul’da 400 bin dolara merkezi bölgelerde 1+1 daire, kentin dış kesimlerinde ise 2+1 bir daire alınabildiğini söyleyen Bucak, “Bundan iki üç yıl önce bu rakama dış çeperlerde 2+1 konutlardan iki-üç tane alınırken, merkezi bölgelerde ise 3 tane 1+1 alınabiliyordu. Yabancılar da bunun farkında. Ancak ihtiyaçtan dolayı yatırım yapıyorlar” dedi.

Artan fiyatlara bağlı olarak eski konuta olan talebin yükseldiğini aktaran Bucak, ikinci el alımların ortalama yüzde 30-40 arttığını, birinci elde ise alımların aynı oranda düştüğünü, alımların yüzde 50’sinin ikinci ele döndüğünü söyledi.

Yabancıların konut alımı yaptıkları şehirlerin başında İstanbul, Akdeniz ve Ege illerinin geldiğini belirten Bucak, “Ancak vatandaşlık için gerekli alt alım limitinin 400 bin dolara çıkması, özellikle Bursa, Gebze, Düzce, İzmir ve Ankara’ya da çok fazla talep oluşturdu” dedi.