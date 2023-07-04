Türk Lirası’nın ‘tek rakibi’ Arjantin Pesosu

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki kaybı yılbaşından beri yüzde 28’i buldu. Böylelikle TL, Arjantin Pesosu’nun ardından en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

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Hükümetin ekonomi tercihleri sonrası rekorlar kıran dolar/TL kuru, en son tek haneli seviyeleri 15 Kasım 2021’de görmüştü.

2023’e 18,70 seviyesinde giren dolar/TL, seçimlere kadar bu seyrini korumuştu. 28 Mayıs seçimleri sonrasıysa TL’deki değer kaybı hızlandı.

28 Mayıs’ta 19,90 seviyesinde olan dolar/TL kuru şu an 26’yı aşmış durumda.

Böylelikle yılbaşından bu yana TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 28’i aştı. Bu durum TL’yi, Arjantin Pesosu sonrası en çok değer kaybeden para birimi haline getirdi. Arjantin Pesosu, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 46 değer kaybetti.