Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: DHA

THY, bunu, Twitter üzerinden bir video paylaşarak açıkladı. Paylaşımda “Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız! Türk Hava Yolları şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru” dendi.

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Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız!#TürkHavaYolları şimdi UEFA @ChampionsLeague'in resmi sponsoru! pic.twitter.com/uTl7Kb6k8t — Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 5, 2022

Anlaşma kapsamında THY’nin, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı var. THY, UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor olacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat konuyla ilgili “Bu sponsorlukla Türk Hava Yolları markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023’te de tüm dünyayı İstanbul’da buluşturacağız. Sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önemli spor organizasyonlarında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein de “Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, Türk Hava Yolları ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz” dedi.