Türk doktor, James Webb’den gelen uzay fotoğraflarını NASA için renklendiriyor

Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, Samsun’da aile hekimi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda da astronomi fotoğrafçısı… Özsaraç, ‘James Webb’ ve ‘Hubble’ uzay teleskoplarının çektiği ham fotoğrafları NASA için bilgisayar ortamında renklendiriyor.

Dr. Mehmet Hakan Özsaraç Samsun’da aile hekimi olarak görev yapıyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Astronomi fotoğrafçısı Dr. Özsaraç’ın Hubble Uzay Teleskobu’nun çektiği siyah beyaz ham görüntüleri renklendirdiği fotoğraflar NASA tarafından beş kez, “Dünya’da Günün Astronomi Fotoğrafı” seçilerek APOD’un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) sitesinde paylaşıldı.

Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, Günün Gökbilim Görüntüsü seçkisinde 5 kez yer bulan Özsaraç’ın çalışmaları artık NASA’nın internet sitesinde ismiyle yayımlanıyor.

Hubble’ın bazı kabiliyetlerinin sınırlı olduğunu aktaran Özsaraç, “Mesela bir gaz ve toz bulutunun arkasındaki yıldızları göremiyordu. Hubble gönderildikten sonra 30 yıl gibi uzun bir süre üzerinde çalışılan James Webb hazırlandı. Dünyanın en büyük mühendislik projesi olarak biliniyor” dedi.

Özsaraç, “James Webb” ve “Hubble”ın çektiği ham fotoğrafları NASA için renklendiriyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

‘Big Bang’e kadar gidilecek

James Webb Uzay Teleskobu’ndan veri almaya başlandığında daha önce Hubble ile göremedikleri yıldızları görebildiklerini dile getiren Özsaraç, “Hubble’ın bir hafta gibi uzun zamanda elde ettiği fotoğrafı James Webb sadece 12 saat gibi kısa bir zamanda elde etti, çok daha detaylı ve çok daha net. Büyük patlamanın olduğu (Big Bang) anın 400 milyon yıl sonrasına kadar gidilebildi. Neredeyse Big Bang’e kadar gidilecek ve gerçekten bu teorinin doğru olup olmadığı ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.