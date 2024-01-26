Türk Böbrek Vakfı’nın diyaliz merkezi ve hastanesi kapanıyor

Türk Böbrek Vakfı’nın Yaklaşık 40 yıldır kronik böbrek hastalarına hizmet verdiği Bahçelievler’deki diyaliz merkezi ile Hizmet Hastanesi 31 Ocak’ta kapanıyor. Her iki kurum kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine kurulmuştu.

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ve Hizmet Hastanesi Ahmet Ermiş, Hacı Ali Akın ve Osman Esen’in büyük bağışları ve yüzlerce vakıf gönüllüsünün destekleriyle inşa edilmişti. Merkez ülkenin en büyük kapasiteye sahip diyaliz merkeziydi. Hizmet Hastanesi’nde 2008’den bu yana her yıl yaklaşık 100 böbrek nakli yapılıyordu.

Arazilerle ilgili ilk dava 2000 vakıf ve Milli Eğitim Bakanlığına açıldı. Daha sonra ikinci kuşak mirasçılar sağlık tesisleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı ve yerel belediyeye dava açtı. Davaların ilk ve ikinci derece mahkemelerde aleyhe sonuçlanmasını takiben, sağlık kurumlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. İlk ve ikinci derece mahkemelerin kararları çerçevesinde, Türk Böbrek Vakfı’nın inşa ettiği merkezlerin tahliyesi kesinleşti.

‘Hukuki süreçler titizlikle gözetildi’

Gelişmeyi duyuran Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, dönemin yerel yönetiminin vakfa tahsis ettiği araziler üzerine kurulan sağlık merkezlerinin tüm hukuki süreçler titizlikle gözetilerek, büyük emeklerle inşa edildiğini söyledi.

Vakfın gücünü şeffaflığından, bağışçılarının desteklerinden, bilime ve halk sağlığına kendini adamış doktorlarından, vakfı ailesi gibi benimseyen çalışanlarından ve hastalarından aldığını belirten Erk, şunları söyledi: “Vakıf bugün nitelikli ve güvenilir sağlık hizmetine ev sahipliği yapan binalarına veda ederken, taze umutların yeşereceği yeni merkezlerinin taşınacağı yerleri belirlemek ve faaliyetlerine ara vermeden devam etmek için var gücüyle çalışıyor.”

Vakfın diyaliz hastaları şimdilik kamunun merkezlerine yönlendirildi. Vakıf Bahçelievler çevresinde yeni diyaliz merkezi açmak için yer alıyor.

Öte yandan Hizmet Hastanesi 2010’dan bu yana Memorial Sağlık Grubu tarafından işletiliyordu. Erk hastanenin kapanmasına rağmen alınan ortak karar doğrultusunda kurumlar arasındaki stratejik işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.